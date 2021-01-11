11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе опрокинулась легковушка - пострадала пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"10 января около 14.45 в Клецком районе водитель 1967 года рождения, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Пассат" со стороны Клецка, не учел дорожные и погодные условия. В результате чего он не справился с управлением транспортного средства, съехал на левую по ходу движения обочину, где автомобиль опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пассажирка 1994 года рождения с полученными травмами госпитализирована. Она и водитель были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло от более серьезных последствий.

По факту ДТП проводится проверка.-0-