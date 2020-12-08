8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе пьяный бесправник пытался уйти от преследования ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Около 16.00, проезжая по деревне Синявка, экипаж ОГАИ Клецкого РОВД обратил внимание на автомобиль "Мазда 323", который двигался навстречу. Водитель и пассажир транспортного средства не были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы приняли решение об остановке автомашины, включили проблесковые маячки и по громкоговорящему устройству потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал их требования", - рассказали в УВД.

Проехав около 2 км, легковушка остановилась у обочины. Как оказалось, нарушитель находился в нетрезвом состоянии - концентрация паров в выдыхаемом воздухе у него составила 0,64 промилле. Мужчина пояснил, что весь день занимался ремонтом автомобиля и в процессе выпил 1,5 л пива, после чего решил съездить на автомобиле по делам.

Правонарушителем оказался 45-летний местный житель, который в 2013 году был лишен права управления транспортным средством на 3 года. С тех пор мужчина так и не восстановил водительское удостоверение.

В отношении него составлено четыре административных материала, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, повлекшее преследование. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

"За управление в нетрезвом состоянии нарушителю снова грозит наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года и штраф от 50 до 100 БВ, а за бесправную езду - штраф до 20 БВ", - добавили правоохранители.-0-