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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе пьяный мужчина угнал трактор. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
"Житель Копыльского района 2000 года рождения, находясь в агрогородке Лазовичи Клецкого района и изрядно выпив спиртного, увидел стоящий во дворе частного дома трактор. Осмотревшись, мужчина понял, что трактор не заперт, а в замке зажигания находится ключ. Недолго думая, он решил прокатиться", - рассказали в УВД.
Но далеко уехать угонщику не удалось. Он настолько был пьян, что врезался в дерево, возле которого и был задержан сотрудниками милиции и хозяином трактора.
Объяснить свой поступок мужчина так и не смог. Видимо, виной всему стал алкоголь.-0-