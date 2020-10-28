28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе пропал 15-летний минчанин, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Клецкий РОВД разыскивает без вести пропавшего подростка Евгения Корика. 25 октября в 15.00 в агрогордке Заостровечье Клецкого района парень сел в маршрутное такси, которое ехало в Минск, однако доехал только до перекрестка трассы Р43 (граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи) вблизи деревни Нагорное Клецкого района. Примерно в 15.15 он вышел из транспорта и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени о местонахождении подростка ничего не известно.

На вид ему 15-17 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волнистые светло-русые волосы средней длины, глаза голубые. Был одет в куртку черного цвета, утепленные брюки черного цвета и спортивные туфли черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить в Клецкий РОВД по телефонам 8-01793-6-85-78, 8-01793-5-07-01, +375-29-217-08-68 или 102.-0-