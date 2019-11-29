В Клецком районе сотрудники ГАИ выявили хищение с сельхозпредприятия более 100 кг кормов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе сотрудники ГАИ выявили хищение более 100 кг кормов с сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Возле деревни Морочь внимание сотрудников ГАИ местного РОВД привлек мотоблок. Как оказалось, транспортное средство было заполнено пятью мешками с комбикормом общим весом 105 кг", - рассказали в МВД.

Владельцем мотоблока оказался 40-летний местный житель, работающий скотником на молочно-товарной ферме. При выяснении обстоятельств происхождения комбикорма оказалось, что смесь похищена с фермы.

В отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 10.5 КоАП (мелкое хищение).-0-