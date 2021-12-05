5 декабря, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе спасатели достали из колодца мужчину. Такая информация содержится на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

В 9.38 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь упавшему в колодец в деревне Смоличи Клецкого района мужчине.

"Когда нам поступил вызов, в подразделении находился начальник поста Сергей Жуковский. Он, я и водитель Руслан Лойко выехали к месту происшествия, - рассказал командир пожарного аварийно-спасательного поста №13 Клецкого районного отдела по ЧС Дмитрий Войтехович. - Прибыв, мы увидели заброшенный дом и стали обследовать территорию двора. Услышав звуки, мы пошли на них и в траве увидели неэксплуатируемый колодец, на дне которого находился мужчина. Верхнее кольцо сооружения отсутствовало. Глубина колодца составляла около 15 метров. Мужчина находился в сознании, мы спустили ему пояс спасателя, к которому была привязана веревка. Он надел его на себя. Второй пояс с карабином мы закрепили за дерево и, перекинув веревку, вытянули мужчину".

Пострадавшего уложили на носилки и с медиками погрузили его в карету скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести мужчина доставлен в районную больницу.-0-