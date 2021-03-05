5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе водитель автомобиля выехал на встречную полосу и погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"4 марта около 7.20 в Клецком районе 62-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Опель Кадет" по автодороге Р43 граница Российской Федерации - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Мерседес-Бенц 208Д" под управлением 28-летнего водителя. В результате автоаварии водитель автомобиля "Опель Кадет" погиб на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Водители были пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем. При движении выбирать безопасную скорость, при этом учитывать погодные и дорожные условия.-0-