В Клецком районе задержаны трое подозреваемых в убийстве пенсионера

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клецкий районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства 83-летнего мужчины. Под подозрением три человека, они задержаны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Информация о смерти пенсионера поступила правоохранителям от медицинских работников, которые приехали по вызову односельчанина. Тот 23 августа пришел проведать соседа и обнаружил его без признаков жизни на полу в доме. Следственно-оперативная группа обнаружила следы, свидетельствующие о криминальном характере произошедшего. "Во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получена информация о причастности к преступлению трех неработающих жителей Клецкого района. Двое 30-летних мужчин, а также 33-летняя женщина задержаны", - проинформировала Татьяна Белоног. Возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо престарелого лица).

Фото УСК по Минской области

Согласно заключению экспертов хозяину были причинены множественные телесные повреждения. "Следователи предварительно установили, что подозреваемые целенаправленно приехали к пенсионеру из соседней деревни. Ночью через окно проникли в его дом и стали просить денег на спиртное. Получив отказ, жестоко избили престарелого хозяина, после чего ушли, завладев бензокосой, которую впоследствии продали", - рассказала официальный представитель УСК.

С задержанными работают следователи, выясняются все обстоятельства и роль каждого в преступлении. По вещественным доказательствам назначены исследования, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Минской области. Окончательная квалификация действиям подозреваемых будет дана по результатам следственных и других процессуальных действий.-0-