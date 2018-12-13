В Кличеве на нетрезвого лжеминера школы возбудили уголовное дело

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении жителя Кличева возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в местной школе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По предварительным данным, сегодня около 15.30 в класс учебного заведения, где проходили факультативные занятия, зашел 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что сейчас произойдет взрыв. Мужчина был задержан проходившим по коридору учителем, который услышал угрозы, после чего передал его сотрудникам милиции.
Для проверки сообщения были эвакуированы 48 детей и 22 работника школы. Никто не пострадал.-0-
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