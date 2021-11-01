1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе две женщины отправились за клюквой, одна из них заблудилась, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

29 октября 58-летняя могилевчанка вместе с подругой отправилась за клюквой в лес в д. Подгорье Кличевского района. Там женщины разделились: одна осталась собирать ягоды около дороги, а вторая углубилась в лес. Когда женщина осознала, что вокруг незнакомая местность, болото и уже начинает темнеть - она позвонила по телефону 101. Незамедлительно был организован поиск. Спустя 2 часа женщина была обнаружена спасателями Кличевского РОЧС - командиром отделения ПАСП-12 д. Долгое Иваном Ляхом и водителем Игорем Буцанцом.

По словам Ивана Ляха, женщина действовала грамотно и собранно. Пенсионерка сбросила спасателям свои координаты, постоянно поддерживала связь по мобильному телефону, а когда стемнело - для ориентира разожгла костер. Женщину обнаружили примерно в 2,5 км от дороги. Она не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

С начала года спасатели Могилевской области участвовали в поисках 9 детей и 96 взрослых. Все дети были обнаружены, поиск 3 взрослых продолжается.-0-