В Кличевском районе ищут пропавшего в лесу 12-летнего мальчика

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесу вблизи деревни Дубна Кличевского района Могилевской области потерялся 12-летний мальчик. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"В сопровождении подруги своей матери он отправился в лес за грибами. Через несколько часов они вышли на дорогу, но ребенок попросился в лес снова. Женщина его отпустила. Однако вскоре мальчик перестал откликаться. Самостоятельные поиски к успеху не привели, и женщина обратилась в милицию. Сейчас ребенка ищут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели", - рассказала Ольга Чемоданова.
Мальчику на вид 12-13 лет. Он одет в светло-синюю байку, светло-зеленые спортивные штаны и коричневые кроссовки. При себе у него было пластмассовое ведро фиолетового цвета.
Тех, кому известно местонахождение мальчика, просят сообщить по телефону 102.-0-
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