В Кличевском районе нашли пропавшего в лесу ребенка

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе успешно завершена операция по поиску ребенка в лесу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пропаже ребенка, заблудившегося в лесу около деревни Дубно Кличевского района, поступило спасателям 10 июля в 15.30.

Около 5 часов утра 12-летний мальчик пошел с мамой в лес за ягодами. Недалеко от деревни Дубно он заблудился, при себе не имел мобильного телефона. В данный район для поисковых работ незамедлительно были направлены специалисты Республиканского отряда специального назначения. Также были задействованы работники нештатной поисково-спасательной службы Могилевского областного управления МЧС, Кличевского районного подразделения спасательного ведомства и сотрудники Кличевского РОВД.

Фото МЧС

Мальчик был обнаружен на расстоянии 2 км от деревни Дубно спасателем-кинологом РОСН Владимиром Пичуковым и овчаркой Шейлой. Ребенка напоили теплым чаем и передали родителям. Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.-0-