2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе нашли заблудившуюся грибницу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пропаже женщины, которая ушла собирать грибы в лес возле деревни Подгорье Кличевского района, поступило спасателям 1 августа. На поиски выехали работники Республиканского отряда специального назначения МЧС, а также другие спасатели и сотрудники МВД.
В 00.54 женщина вышла на сигнал специального устройства. В медицинской помощи она не нуждалась. Женщину доставили домой.-0-
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