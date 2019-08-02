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В Кличевском районе нашли заблудившуюся грибницу

Происшествия 02.08.2019 | 14:16
Фото МЧС
Фото МЧС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе нашли заблудившуюся грибницу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пропаже женщины, которая ушла собирать грибы в лес возле деревни Подгорье Кличевского района, поступило спасателям 1 августа. На поиски выехали работники Республиканского отряда специального назначения МЧС, а также другие спасатели и сотрудники МВД.

Фто МЧС
Фто МЧС

В 00.54 женщина вышла на сигнал специального устройства. В медицинской помощи она не нуждалась. Женщину доставили домой.-0-

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Теги
заблудились, Кличев, МЧС
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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
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