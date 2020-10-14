В Кличевском районе при пожаре дома погибла пенсионерка

14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного жилого дома в деревне Колбчанская Слободка Кличевского района погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 13 октября в 20.30. По прибытии спасателей дом горел открытым пламенем, создалось плотное задымление. Кровля и перекрытие частично обрушились. По словам соседей, внутри дома мог находиться человек.

На полу в комнате спасатели обнаружили обгоревший труп хозяйки дома - женщины 1955 года рождения. Поиск погибшей был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.-0-