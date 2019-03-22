В Кличевском районе угонщики легковушки сами признались в содеянном ее владельцу

22 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Житель Кличевского района ночью 9 марта угнал автомобиль "Фольксваген", принадлежащий его знакомому жителю агрогородка Заполье, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Молодому человеку особых усилий для этого не потребовалось, поскольку ключ находился в замке зажигания. Вместе с другом он отправился в ночное кафе в Кировск, однако по пути в машине перегрелся двигатель, завести который снова они не смогли.

Фото УВД Могилевского облисполкома

Парни оставили машину и пошли пешком. По "счастливой" случайности остановилась проезжавшая попутно машина, за рулем которой ехал владелец угнанного "Фольксвагена". Узнав знакомых на ночной дороге, он вызвался подвезти их домой. Растроганные его радушием, молодые люди признались в содеянном.

Кличевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства). Подозреваемому грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.-0-