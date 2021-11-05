5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличевском районе вынесен приговор за подстрекательство к даче взятки и покушение на мошенничество. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации областного ведомства.

Прокуратура Кличевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя и минчанина. Им инкриминированы покушение на мошенничество в крупном размере, а также подстрекательство к даче взятки.

Установлено, что мужчины с июня 2020 года по март 2021-го подстрекали жительницу Кличева дать взятку, которая якобы предназначалась представителям правоохранительных органов за прекращение ее уголовного преследования. Таким способом обвиняемые намеревались завладеть деньгами потерпевшей в сумме свыше Br22 тыс.

Преступный умысел мужчины не смогли довести до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов задержали одного из них при получении средств. Свою вину обвиняемые не признали. Мотивировав тем, что деньги хотели взять за содействие в оказании потерпевшей юридических услуг.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Кличевского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431, ч.1 ст.14 и ч.3 ст.209 УК назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, мужчины выплатят Br17,4 тыс. штрафа.

Также суд постановил взыскать с обвиняемых в солидарном порядке Br12,4 тыс. неосновательно приобретенной выгоды. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий наложил арест на автомобиль одного из обвиняемых.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-