В Климовичах сгорел школьный автобус

Фото МЧС
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичах сегодня утром сгорел школьный автобус, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Пожар случился в гараже на территории средней школы №3 по улице Коммунистической. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горел гаражный бокс и кровля, шел плотный дым.
Фото МЧС
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. В результате огнем повреждено 650 кв.м кровли, уничтожен автобус "МАЗ-241". Повреждено имущество в соседнем гараже и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля "Фольксваген Пассат Б5".
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.-0-