В Климовичском районе при буксировке грузовик съехал в кювет и опрокинулся

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе при буксировке ЗИЛ съехал в кювет и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября около 16.00. Управляя автомобилем МАЗ, 29-летний местный житель буксировал на гибкой сцепке автомобиль ЗИЛ под управлением 58-летнего жителя Климовичей. В результате разрыва буксировочного троса водитель ЗИЛа не справился с управлением: автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Мужчина с травмами госпитализирован.-0-