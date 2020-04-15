В Климовичском районе при пожаре погибла пенсионерка

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе при пожаре в своем доме погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ходунь поступило спасателям сегодня в 00.18. Погибшая хозяйка дома, пенсионерка 1958 года рождения, проживала одна. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и имущество.

По информации Витебского областного управления МЧС, еще одна трагедия произошла при пожаре в квартире дома в деревне Германовичи Шарковщинского района. Сообщение поступило спасателям 14 апреля в 16.58. Погиб мужчина, хозяин квартиры.

Причины пожаров устанавливаются.-0-