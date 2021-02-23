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23 февраля 2021, 11:44

В Климовичском районе трактор снес стену коровника

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе трактор снес стену коровника - травмирован скотник. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 февраля в 12.10 поступило сообщение о частичном обрушении кирпичной стены и кровли (18 и 25 кв.м соответственно) здания коровника в результате того, что трактор МТЗ-82 врезался в опору въездных ворот. Инцидент произошел на территории МТФ филиала "Приграничный" Климовичского комбината хлебопродуктов в деревне Иванова Слобода. Обрушившимися конструкциями травмирован скотник предприятия 1962 года рождения.

Пострадавший госпитализирован.-0-

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Климовичи Могилевская область МЧС
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