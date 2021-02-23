23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Климовичском районе трактор снес стену коровника - травмирован скотник. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 февраля в 12.10 поступило сообщение о частичном обрушении кирпичной стены и кровли (18 и 25 кв.м соответственно) здания коровника в результате того, что трактор МТЗ-82 врезался в опору въездных ворот. Инцидент произошел на территории МТФ филиала "Приграничный" Климовичского комбината хлебопродуктов в деревне Иванова Слобода. Обрушившимися конструкциями травмирован скотник предприятия 1962 года рождения.

Пострадавший госпитализирован.-0-