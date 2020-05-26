В Кобрине девушка упала с крыши пятиэтажки

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотосессия на крыше закончилась реанимацией для жительницы Кобрина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 25 мая в милицию поступило сообщение о госпитализации с травмами 16-летней жительницы Кобрина. Выяснилось, что в этот день девушка выпивала вместе с 17-летней подругой. "После они пошли гулять по крыше пятиэтажного дома. Стоя на краю, девушки делали совместные фото. В какой-то момент одна из них поскользнулась и упала, в результате чего получила телесные повреждения", - проинформировали в СК.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи по данному факту проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.-0-