В Кобрине двухлетний малыш выпал из окна на пятом этаже

30 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине ребенок выпал из окна на пятом этаже многоквартирного дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел 29 апреля около 15 часов. Двухлетний ребенок залез на подоконник, открыл окно и, надавив на москитную сетку, выпал вместе с ней наружу. Мама малыша в это время была на кухне.

Ребенок с травмами госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

В целях обеспечения безопасности детей следователи рекомендуют установить специальные запорные устройства на окна, расставить мебель в квартире так, чтобы дети самостоятельно не смогли залезть на подоконник. Кроме того, родители должны всегда контролировать местонахождение ребенка.-0-