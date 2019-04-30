В Кобрине двухлетний малыш выпал из окна на пятом этаже

30 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине ребенок выпал из окна на пятом этаже многоквартирного дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.
Несчастный случай произошел 29 апреля около 15 часов. Двухлетний ребенок залез на подоконник, открыл окно и, надавив на москитную сетку, выпал вместе с ней наружу. Мама малыша в это время была на кухне.
Ребенок с травмами госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
В целях обеспечения безопасности детей следователи рекомендуют установить специальные запорные устройства на окна, расставить мебель в квартире так, чтобы дети самостоятельно не смогли залезть на подоконник. Кроме того, родители должны всегда контролировать местонахождение ребенка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.352 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.255 BYN
|3.26 BYN