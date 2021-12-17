В Кобрине горел производственный цех

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре на частном производственном предприятии по ул.Калинина поступила 16 декабря в 10.03. Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, горело внутри бытовое помещение и часть шиферной кровли производственного одноэтажного цеха. Угрозы людям и соседним строениям не было.

Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огонь уничтожил имущество внутри, повредил конструкции бытового помещения, кровлю цеха.

Причину произошедшего устанавливают.-0-

Фото Брестского областного УМЧС