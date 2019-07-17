В Кобрине грибник обнаружил костные останки 70-летней давности

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине местный житель во время сбора грибов обнаружил человеческие останки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
Случай произошел в лесопосадке вблизи улицы Вертолетной. Костные останки лежали на поверхности земли. О находке мужчина сообщил правоохранителям. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа со специалистом Государственного комитета судебных экспертиз.
"При осмотре костных фрагментов предварительно установлено, что речь идет о захоронении не менее двух человек. Предположительно останкам более 70 лет. Для установления, какому количеству людей они принадлежат, а также давности захоронения назначена медико-криминалистическая экспертиза", - дополнила Татьяна Коток.
Подобные находки в этом месте уже случались. По данному факту проводится проверка.-0-
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