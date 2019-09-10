В Кобрине из-за сильного ветра оказались повреждены пять автомобилей

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине из-за порыва сильного ветра оказались повреждены пять автомобилей, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Стихия разыгралась в райцентре днем 9 сентября. В дежурную часть Кобринского РОВД обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице Первомайской ветхое дерево упало на ограждение стоянки, повредив четыре припаркованных машины. Еще одному автовладельцу причинен ущерб, поскольку на его транспортное средство упали ветки дерева.

В результате происшествия люди не пострадали.-0-