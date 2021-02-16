В Кобрине легковушка сбила женщину на переходе

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине легковой автомобиль сбил 56-летнюю женщину на нерегулируемом переходе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 февраля. По предварительной информации, за рулем автомобиля Audi 80 был 30-летний местный житель. Напротив одного из домов на улице 700-летия Кобрина водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ обращают внимание водителей, что стоит снижать скорость при подъезде к переходам и пропускать пешеходов. Пешим участникам дорожного движения следует помнить, что в сложных погодных условиях транспорт не всегда может резко остановиться.-0-