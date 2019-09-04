В Кобрине молодая семья отравилась грибами

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине молодая семья с полуторагодовалым ребенком отравилась грибами, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.
Случай произошел 3 сентября. "Вчера в приемный покой Кобринской центральной районной больницы самостоятельно обратились 24-летний мужчина, 22-летняя женщина и ребенок в возрасте полутора лет. Со слов, пациентов они употребляли в пищу грибы. После этого состояние их резко ухудшилось. Медицинская помощь семье была оказана своевременно. С учетом тяжести состояния пациентов для дальнейшего обследования и лечения родители были переведены в Брестскую областную больницу, а ребенок - в областную детскую больницу", - рассказал Андрей Корнелюк.
Он добавил, что для оказания медицинской помощи семье были задействованы специалисты областного и республиканского уровня.
По неподтвержденным данным, семья могла отравиться бледными поганками.-0-