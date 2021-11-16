В Кобрине на улице поругались мужчины: избитый прохожий умер в больнице, второй приговорен к 8 годам колонии

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1992 года рождения. 12 июля, будучи пьяным, он на улице поссорился с другим мужчиной, ударил его кулаком по лицу, от чего тот упал и ударился головой. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Фигурант признал свою вину. Смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетнего ребенка, отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения. По ч.3 ст.147 УК мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-