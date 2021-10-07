В Кобрине парень ради лайков в соцсетях избил случайных прохожих: дело передали в суд

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7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кобринского района направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Барановичей. Его обвиняют в хулиганстве, мошенничестве и кражах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области. В Кобрине в июле этого года юноша беспричинно избил двух 60-летних мужчин, причинив им легкие телесные повреждения. Все это снимал на видео знакомый парня, чтобы потом опубликовать ролики в TikTok и Instagram. Также выяснилось, что с мая по июль фигурант совершил ряд краж и пять эпизодов мошенничества. Например, завладел транспортом знакомых под предлогом покупки с отсрочкой платежа, однако выполнять обязательства не собирался. В прокуратуре изучили материалы уголовного дела и пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Действия молодого человека квалифицированы по ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 и ч.2 ст.339 УК. Меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!