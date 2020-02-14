В Кобрине пенсионерку дважды сбили на переходе

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине в дорожно-транспортном происшествии пострадала пожилая женщина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 8.10. По предварительной информации, за рулем автомобиля Mazda находился 52-летний житель деревни Луцевичи. Вблизи одного из домов по улице Ленина он сбил 77-летнюю женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого пенсионерка попала под колеса Audi 80 под управлением 52-летнего жителя Кобрина. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Проводится проверка.

В ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. В свою очередь бдительными должны быть и пешеходы.-0-