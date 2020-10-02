В Кобрине у пассажира маршрутки нашли марихуану

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На кобринском автовокзале сотрудники наркоконтроля нашли у пассажира маршрутки 710 г марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Наркотик, упакованный в несколько полиэтиленовых пакетов, принадлежал 31-летнему жителю Столинского района. Пассажир хранил запрещенное зелье в ручной клади. С его слов, наркотик предназначался для личного потребления.

Выяснилось, что мужчина самостоятельно вырастил урожай: весной нашел укромный участок земли в сельской местности, где в апреле подготовил почву, посеял семена конопли, а затем регулярно полол и поливал растения. В сентябре он перевез урожай для просушки на чердак дедушкиного сарая в Кобринском районе. Там оперативники нашли еще четыре мешка сухого растения.

Сейчас сельчанин находится в ИВС. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств, в том числе их посев и выращивание.-0-