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16 октября 2019, 13:58

В Кобрине возбудили уголовное дело: водитель сбил пешехода и оставил его в опасности

Фото УСК по Брестской области
Фото УСК по Брестской области

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении 20-летнего водителя из Жабинковского района возбуждено уголовное дело за причинение пешеходу тяжких телесных повреждений и оставление его в опасности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Кобрине 12 июля около полуночи неизвестный автомобиль сбил переходившего по переходу 41-летнего мужчину. В результате ДТП он получил серьезные травмы. Водитель с места происшествия скрылся. Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст.159 (оставление в опасности) УК, соединенные в одно производство.

Пострадавший не запомнил примет сбившего его автомобиля. Однако во время осмотров места аварии следователи обнаружили несколько осколков битого стекла, небольшой кусочек черного пластика с цифровыми обозначениями и два фрагмента лакокрасочного покрытия, которые были настолько малы, что визуально даже не определялся цвет краски.

"Установлено, что фрагмент пластика является частью крепления противотуманной фары к автомобилям BMW 525. Исследовав фрагменты лакокрасочного покрытия, специалисты центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз пришли к выводу, что транспортное средство было покрашено в темно-синий цвет с эффектом "металлик", - отметила официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Были проверены автомобили нужной модели. Только на учете МРЭО Кобринского РОВД их оказалось 52. Каждую из них сотрудники милиции осмотрели и сфотографировали, опросили владельцев. Однако положительного результата не было. Поскольку личность обвиняемого не была установлена, согласно законодательству, в сентябре расследование уголовного дела приостанавливалось, но работа не прекращалась.

"В начале расследования правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения, находящихся в Кобрине. Все видео были тщательно отсмотрены, несмотря на общий хронометраж более десяти суток. На одном из них был запечатлен BMW, из которого выходили трое мужчин. Диск с записью был передан в Кобринский РОВД для ориентирования нарядов ГАИ и оперативных сотрудников, которые установили автомобиль, владельца и его знакомых. Житель Жабинковского района признался, что в момент ДТП именно он управлял BMW", - рассказала подробности официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Машину уже успели отремонтировать и покрасить, однако следователь нашел спрятанную в салоне разбитую противотуманную фару. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что она составляет одно целое с обнаруженным на месте происшествия фрагментом.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

Фото УСК по Брестской области

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