В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине задержали мужчину, который похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Задержать подозреваемого помогла 26-летняя кобринчанка. Она по приметам опознала мужчину на улице, позвонила на линию 102 и преследовала незнакомца, пока не подоспела милиция. Вором оказался 37-летний неработающий местный житель. Похищенное мужчина успел потратить.
Как сообщалось, инцидент в Кобрине произошел 20 ноября. Из торгового зала ТЦ "Полесье" неизвестный мужчина похитил урну с пожертвованиями на лечение девочки-инвалида. В урне находился Br71. Фото подозреваемого по записям камер видеонаблюдения сотрудники милиции разместили в сети интернет.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) УК.-0-
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