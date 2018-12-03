В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине задержали мужчину, который похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Задержать подозреваемого помогла 26-летняя кобринчанка. Она по приметам опознала мужчину на улице, позвонила на линию 102 и преследовала незнакомца, пока не подоспела милиция. Вором оказался 37-летний неработающий местный житель. Похищенное мужчина успел потратить.

Как сообщалось, инцидент в Кобрине произошел 20 ноября. Из торгового зала ТЦ "Полесье" неизвестный мужчина похитил урну с пожертвованиями на лечение девочки-инвалида. В урне находился Br71. Фото подозреваемого по записям камер видеонаблюдения сотрудники милиции разместили в сети интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) УК.-0-