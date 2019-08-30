В Кобринском районе мотоциклист врезался в микроавтобус

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и микроавтобуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 29 августа около полуночи. По предварительной информации, мотоциклом Yamaha FZ управлял 35-летний житель Дрогичинского района. Двигался он по автодороге М1/Е30 в направлении Минска. Проезжая деревню Перки, он не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Volkswagen Transporter и столкнулся с ним. За рулем микроавтобуса находился 23-летний гражданин России.

В результате ДТП травмированы водитель и 37-летний пассажир мотоцикла. Байкера госпитализировали в реанимацию Кобринской центральной районной больницы. Второй пострадавший доставлен в травматологию.

ГАИ проводит проверку. Установлено, что ранее мотоциклист 63 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.-0-