В Кобринском районе мужчина из мести и ревности поджег автомобиль соперника

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе 32-летний сельчанин из мести и ревности поджег автомобиль соперника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В райотдел по ЧС ночью позвонил очевидец и рассказал о пожаре на соседнем участке. Горел микроавтобус. Когда спасатели его потушили, было установлено, что автомобиль кто-то поджег. Сумма ущерба составила Br5 тыс.

Позже сотрудники милиции вышли на след подозреваемого. Житель соседней деревни, заранее подготовившись, проник во двор потерпевшего и поджег его машину. "Сельчанин признался, что решил таким образом навредить сопернику из-за обиды, ревности и мести, так как его женщина отдала предпочтение хозяину сгоревшего транспортного средства", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.-0-