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В Кобринском районе мужчина погиб после двойного наезда

Происшествия 12.11.2018 | 09:32
Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе сельчанин погиб после двойного наезда автомобилей, сообщили БЕЛТА в МВД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 ноября около 18.20 в агрогородке Дивин. По предварительной информации, автомобилем "Рено" управлял житель поселка Ореховский. Он не заметил лежащего на проезжей части мужчину 1957 года рождения и переехал его. Затем на пострадавшего наехал 27-летний водитель "Тойоты". От полученных травм сельчанин скончался.

Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) УК. Установлено, что погибший был обозначен световозвращающими элементами. Водители в момент ДТП были трезвыми.-0-

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Теги
автомобиль, Брестская область, ДТП, МВД
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