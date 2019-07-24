В Кобринском районе односельчанин похитил у пожилой пары Br4,8 тыс.

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе молодой односельчанин похитил у пожилых супругов Br4,8 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

С заявлением в милицию обратилась жительница деревни Лука 1935 года рождения. Пенсионерка сообщила о пропаже из дома накопленной ею с мужем крупной суммы денег.

При выяснении обстоятельств произошедшего в поле зрения сотрудников уголовного розыска Кобринского РОВД попал неработающий житель этой же деревни 2001 года рождения. Оперативники установили, что молодой человек в течение нескольких месяцев часто посещал пожилую супружескую пару.

"Юноша по-соседски просил то соль, то различные крупы, порой пил чай с хозяевами. В один из таких визитов он увидел, как хозяин пересчитывал деньги. С того времени он стал частым гостем в этом доме, а уходя, брал несколько купюр из семейного тайника. Всего он похитил Br4,8 тыс.", - рассказала старший инспектор Анна Иващенко.

В момент задержания у подозреваемого от украденного осталась лишь малая часть, остальное он успел потратить на вещи и технику для себя. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от исправительных работ на срок до двух лет до четырех лет лишения свободы.-0-