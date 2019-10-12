В Кобринском районе опрокинулась легковушка: два человека погибли

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Кобринском районе погибли два человека, четыре пострадали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК, информирует БЕЛТА.

По предварительной информации, авария произошла сегодня примерно в 13.52 на 21-м км автодороги Кобрин - Заужовье в Кобринском районе. "Фольксваген-Гольф" съехал в кювет и, опрокинувшись, ударился о придорожное дерево. В результате происшествия водитель и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте. Трое детей и женщина, находившиеся в автомобиле, госпитализированы бригадой скорой помощи.

В момент аварии все, кто был в машине, не были пристегнуты.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства.-0-