В Кобринском районе пенсионерка заблудилась в лесу

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе спасатели ночью нашли в лесу заблудившуюся 83-летнюю пенсионерку, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Спасателям Кобринского районного отдела МЧС 9 января в 22.30 от дежурного РОВД поступило сообщение о необходимости помочь в поиске человека у деревни Болота. Работники следственно-оперативной группы организовали поиски в районе двух ближайших деревень. Со слов родственников, 83-летняя жительница деревни Магдалин ушла в деревню Болота на похороны родственника и пропала. Связи с пенсионеркой не было.
В поисках сельчанки участвовали сотрудники МЧС, РОВД, волонтеры. Сегодня в 2.55 в лесу на 7 км южнее деревни Болота женщина была обнаружена спасателями. Она осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации отказалась.-0-
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