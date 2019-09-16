В Кобринском районе пьяный бесправник на микроавтобусе протаранил деревья

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе 18-летний пьяный бесправник устроил ДТП, в котором пострадал подросток. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась около 18.00 14 сентября. За руль автомобиля Peugeot Boxer сел житель деревни Бельск. Молодой человек был нетрезвым (0,6 промилле) и не имел права управления транспортным средством. На 13-м км дороги Н-846 Забава - Новоселки - Липово он не выбрал безопасную скорость движения, съехал в кювет, потом врезался в деревья.

В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир микроавтобуса получили травмы. Молодые люди госпитализированы в Кобринскую райбольницу.

"За выходные сотрудники ГАИ по стране выявили более 150 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. МВД в данном вопросе последовательно выступает за ужесточение наказания нетрезвых водителей и увеличение штрафов в зависимости от степени алкогольного опьянения", - подчеркнула Ольга Чемоданова.-0-

Фото из Telegram-канала МВД