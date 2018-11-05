В Кобринском районе пограничники нашли заблудившегося пожилого грибника

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе пограничники помогли отыскать заблудившегося пожилого грибника, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

Рано утром 3 ноября 78-летний житель приграничной д.Повить отправился в лес за грибами. Когда к вечеру он не вернулся домой, родственники забили тревогу. Односельчане вместе с сотрудниками милиции, спасателями начали поиск мужчины. Не остались в стороне и военнослужащие погранзаставы Дивин. Поисковые мероприятия в ночное время не дали результатов и продолжились утром следующего дня. Около 13.00 пограничный наряд вышел на след, а вскоре обнаружил и самого пропавшего грибника. Обессиленного, его на автомобиле доставили в родную деревню.

По словам пенсионера, он заблудился и не смог засветло выйти из леса. Ночью от холода не мог отдохнуть, поэтому продолжил движение, чтобы согреться. В итоге заблудился еще больше - не знал, где находится, и уже не надеялся на лучшее.-0-