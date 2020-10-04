В Кобринском районе при столкновении легковушек погибли два человека

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в Кобринском районе в результате лобового столкновения легковых автомобилей. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 1.00 в деревне Петьки Кобринского района столкнулись легковые автомобили. По предварительной информации, 31-летний житель Пружанского района на Audi потерял управление на закруглении дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat, за рулем которого был 29-летний житель Кобринского района. В результате аварии оба водителя погибли.

Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работали следователи, сотрудники ГАИ, МЧС и эксперты.-0-