13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в ДТП погиб велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"12 октября около 19.45 на 52-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации произошел смертельный наезд на велосипедиста. По предварительной информации, 51-летний брестчанин на автомобиле "Фольксваген Пассат" ехал по крайней левой полосе движения автодороги. Вблизи деревни Пески он наехал на 36-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля", - рассказали в УВД.

В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Установлено, что велосипед не был оборудован в соответствии с правилами дорожного движения. Однако сзади транспортного средства находился световозвращающий элемент красного цвета, по ободу покрышек колес нанесен световозвращающий рисунок.

Следователями будет дана правовая оценка действиям водителя.-0-