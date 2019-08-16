В Колядичах на автослесаря упала машина в здании СТО

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из гаражных кооперативов, расположенном в деревне Колядичи Минского района, на станции технического обслуживания при проведении ремонтных работ машина упала на 20-летнего автослесаря, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С тяжкими телесными повреждениями молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение. Установлено, что 20-летний минчанин работал на станции менее полугода.

Сотрудники Октябрьского РУВД Минска проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.-0-