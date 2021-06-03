В Колодищах автомобиль въехал в маршрутку - пострадали 3 пассажира

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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колодищах автомобиль въехал в маршрутку, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
"Сегодня в 11.50 в агрогородке Колодищи Минского района 45-летний водитель, двигаясь на автомобиле "Фольксваген Кедди", въехал в стоявшее на остановочном пункте "Военный городок" маршрутное такси "Мерседес Бенц". В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутного такси, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. Водители транспортных средств не пострадали", - рассказали в ГАИ.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-