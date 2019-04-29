В Колодищах погиб водитель квадроцикла

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колодищах (Минский район) в ДТП 28 апреля погиб водитель квадроцикла, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Около 18.25 50-летний местный житель, управляя квадроциклом, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, наехал на придорожное дерево и опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель был без мотошлема. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать установленные правила. Квадроциклы в соответствии с техническими характеристиками и особенностями конструкции не предназначены для участия в дорожном движении. Их владельцы должны выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан и не причинять ущерб окружающей среде, сельскохозяйственным угодьям. При участии в дорожном движении, когда это не запрещено ПДД, водители квадроциклов привлекаются к ответственности на общих основаниях.

О фактах обнаружения мотовездеходов (квадроциклов), водители которых передвигаются по автодорогам общего пользования, а также по сельхозугодьям, просят сообщать по телефону 102 (звонок бесплатный) либо в ближайший отдел милиции.-0-