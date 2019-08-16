В Копыле мужчина пытался напасть с ножом на инспектора ДПС

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле 3 августа мужчина пытался напасть с ножом на инспектора ДПС, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудникам Копыльского РОВД поступило сообщение от мужчины о том, что его друга ударили ножом. На место преступления была направлена группа задержания отделения Департамента охраны и находившийся поблизости наряд ОГАИ.

Когда нападавший попытался убежать, заявитель по телефону стал сообщать его маршрут, а дежурный по РОВД в свою очередь корректировал движения нарядов. "В результате слаженной работы удалось установить местонахождение злоумышленника, - отметили в УВД. - К предполагаемому преступнику подъехали милицейские машины. Инспектор ДПС увидел нож в руках нарушителя, потребовал отбросить его и лечь на землю, однако тот двинулся на сотрудников милиции. Инспектор неоднократно предупредил, что вынужден будет применить табельное оружие, если злоумышленник не прекратит противозаконные действия. Лишь после третьего предупреждения нарушитель бросил нож и сдался правоохранителям".

Виновником происшествия оказался неработающий нетрезвый житель Копыля, который на остановке общественного транспорта возле магазина "Пралеска" начал приставать к компании молодых людей. Те попросили их не беспокоить, тогда мужчина пошел домой и взял нож. Вернувшись на остановку, он ранил одного из парней в область левой руки. Пострадавший был госпитализирован.

Копыльским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство). Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.-0-