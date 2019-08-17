В Копыльском районе автомобиль МЧС столкнулся с легковушкой: погибла водитель

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецтехника МЧС столкнулась с легковым автомобилем Toyota около д.Бобовня Копыльского района, в результате чего водитель иномарки погибла. Такая информация размещена на странице МЧС в Twitter, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 7 часов утра возле д.Бобовня Копыльского района автомобиль УАЗ МЧС следовал по трассе Р91 на пожар со включенной световой и звуковой сигнализацией. Со второстепенной дороги на трассу выехал легковой автомобиль Toyota, - говорится в сообщении. - В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибла женщина-водитель, травмирован пассажир".

До прибытия скорой помощи спасатели оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.-0-