В Копыльском районе горел дом, очевидцы спасли пенсионерку

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе при пожаре очевидцы спасли пенсионерку, сообщили БЕЛТА в МЧС.

31 декабря в 11.54 поступило сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Братково Копыльского района.

До прибытия пожарных местным населением спасена хозяйка дома, пенсионерка 1945 года рождения. Женщина не пострадала. В доме проживает одна.

"Позже стало известно, что соседка, находясь у себя дома, услышала, что ее односельчанка зовет на помощь. Выбежав на улицу, женщина увидела, что горит дом. Она и другие очевидцы направились к горящему дому и оказали помощь его хозяйке", - рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидировали подразделения МЧС.

В результате пожара повреждена кровля по всей площади, стены и имущество в доме, уничтожено перекрытие на площади 20 кв.м.

Причина инцидента устанавливается.-0-