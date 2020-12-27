В Копыльском районе рыбак провалился под лед

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе спасатели помогли рыбаку, провалившемуся под лед на озере Богуши, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

26 декабря за помощью к спасателям обратился очевидец, который заметил тонущего человека.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что мужчина находится в воде на расстоянии 50 метров от берега, удерживаясь на поверхности замерзшего водоема.

Работники МЧС при помощи веревки и доски для спасаемого извлекли мужчину из воды и передали бригаде медиков. С предварительным диагнозом "общее переохлаждение" его госпитализировали.-0-